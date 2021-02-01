Пользователи Reddit призвали вкладываться в серебро. Стоимость металла обновила 8-летний максимум

В ходе торгов в США стоимость фьючерсов на серебро выросла на 11% — до 30 долларов за унцию. Это максимум с 2013 года, пишут The Wall Street Journal и Би-би-си.

Взлету котировок поспособствовал призыв пользователей Reddit вкладываться в этот драгоценный металл. Участники форума WallStreetBets на платформе заявили, что рынком серебра манипулируют крупные финансовые компании и рост цен на этот актив может нанести им урон.

По мнению некоторых пользователей Reddit, сейчас слишком низкие цены на серебро координируются крупными фирмами с Уолл-стрит. Они призвали создать на рынке драгметалла шорт-сквиз — вынужденное закрытие «коротких» позиций на фоне подъема цен.

«Короткие» позиции трейдеры открывают в надежде заработать на падении котировок. Когда цены начинают расти, они вынуждены закрывать «короткие» позиции и скупать активы, чтобы минимизировать убытки. Это приводит к еще большему увеличению цен.

Ранее пользователи WallStreetBets посчитали недооцененными акции американского продавца видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, Inc. и ряда других крупных компаний. Индивидуальные трейдеры запустили флешмоб по их скупке и взвинтили цены акций в несколько раз.

Пользователи другого сабреддита — SatoshiStreetBets, который называет себя криптовалютным аналогом WallStreetBets, — устроили массовую скупку мем-криптовалюты Dogecoin (DOGE). В какой‑то момент ее цена подорожала на 1000%, и сейчас она находится в топ-15 криптовалют по рыночной капитализации.