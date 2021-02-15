Скульптуру «страшной Аленки» из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей

Скульптуру Аленки, которую снесли почти сразу после возведения в Нововоронеже, продали на торгах за 2,6 миллиона рублей. В декабре памятник с выразительным взглядом напугал местных жителей и быстро стал мемом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Торги проходили в онлайн-формате, а стартовая цена лота составляла 1 млн рублей. Бывший собственник скульптуры Владимир Пилипенко сказал, что деньги от продажи пойдут на благотворительность. Часть из них может быть направлена на благоустройство детской площадки.

Арт-объект «Аленушка» появился в честь 250-летия села Новая Аленовка. По легенде, девушка по имени Аленка основала эту деревню: она пришла на Дон, нашла красивое место у ручья и позвала туда людей.

Пугающий памятник Аленке поставили 18 декабря, а спустя четыре дня демонтировали. Власти рассказывали, что после демонтажа в мэрию поступило несколько десятков звонков от желающих приобрести «страшную Аленку».

Администрация Нововоронежа отметила, что объект установили не на деньги из бюджета, а на средства общественной организации Совет ветеранов. Кроме того, чиновники пообещали подобрать новый эскиз скульптуры, который будет выглядеть более миловидно. Оплатит новый проект бизнесмен из Москвы.