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В Воронежской области снесут скульптуру «Аленка». Она напугала местных жителей

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:42

В Воронежской области снесут скульптуру «Аленка». Она напугала местных жителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Памятник появился в селе Новая Аленовка всего несколько дней назад, 18 декабря. Его внешний вид шокировал горожан: они попросили мэрию убрать статую, которая показалась им «чертовщиной» и «ущербным подобием».

«Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка», — сказала замглавы администрации Светлана Тулинова.

По словам чиновницы, проект стоил около миллиона рублей, но его установили не на деньги из городского бюджета. Скульптуру создал воронежский художник. Теперь «Аленку» отправят на хранение в одно из муниципальных предприятий.

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