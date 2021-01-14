Скульптуру Аленки, которая напугала жителей Нововоронежа и почти сразу была снесена, продадут на аукционе. Торги пройдут в онлайн-формате 4 февраля, стартовая цена лота — 1 млн рублей, пишет ТАСС.

Воронежский индивидуальный предприниматель Владимир Пилипенко, собственник памятника, сказал, что деньги от продажи направят на благотворительность. Часть из них может быть направлена на благоустройство детской площадки, отметил он.

Памятник ходоку Аленке появился в Нововоронеже 18 декабря (ходоками в местных землях называли людей, которые по поручению односельчан уходили в другие края искать место для нового поселения). Скульптура с выразительным взглядом напугала многих нововоронежцев и быстро стала мемом.

Уже через несколько дней, 22 декабря, памятник демонтировали. Местные власти рассказывали, что после демонтажа в мэрию стали звонить желающие приобрести скульптуру.