О выступлении The Weeknd на Супербоуле покажут документальный фильм

Телеканал Showtime анонсировал документальный фильм о выступлении музыканта The Weeknd на Супербоуле. Об этом сообщает Pitchfork.

90-минутный проект, получивший название «The Show», расскажет подробности подготовки концерта и проведет за кулисы сцены, выстроенной для Эйбела Тесфайе (настоящее имя The Weeknd).

Режиссером картины выступила Надя Халлгрен, снявшая документалку «Becoming» о Мишель Обаме. Дата премьеры пока неизвестна, но фильм выйдет в этом году.

The Weeknd оказался первым канадцем, удостоившемся чести стать музыкальным хедлайнером на финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. На поле встретились команды «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс». Бакканирс одержали победу со счетом 31:9.

Тесфайе сыграл попурри из своих хитов «Starboy», «The Hills Can’t Feel My Face», «I Feel It Coming», «Save Your Tears», «Earned It», «House of Balloons» и «Blinding Lights». Сцена была оформлена в стиле неонового городского пейзажа, а сам артист появился в образе лирического героя своего прошлогоднего альбома «After Hours».