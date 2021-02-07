Мэр Торонто объявил день The Weeknd

Мэр канадского города Торонто Джон Тори объявил день певца Эйбела Тесфайе, известного как The Weeknd. Об этом чиновник сообщил в твиттере. Сегодня вечером The Weeknd выступит во время перерыва на Супербоуле, который состоится в городе Тампа штата Флорида. Певец стал первым канадцем, удостоившемся чести стать музыкальным хедлайнером на финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги.

«Миллионы людей будут наблюдать за ним и подбадривать его, но мы знаем, что район Скарборо, сообщество которого он продолжает поддерживать, будет шуметь громче всех», — написал Тори.

В финале чемпионата НФЛ сегодня встретятся Тампа-Бэй Бакканирс и Канзас-Сити Чифс. В январе The Weeknd выпустил видео на песню «Save Your Tears». Ролик прододжает продолжает сюжет клипов на песни «Until I Bleed Out», «Snowchild», «Too Late» и «In Your Eyes» с альбома «After Hours».