Мэр Торонто объявил день The Weeknd

Сегодня вечером The Weeknd выступит во время перерыва на Супербоуле, который состоится в городе Тампа штата Флорида. Певец стал первым канадцем, удостоившемся чести стать музыкальным хедлайнером на финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги.

Мэр канадского города Торонто Джон Тори объявил день певца Эйбела Тесфайе, известного как The Weeknd . Об этом чиновник сообщил в твиттере.

В финале чемпионата НФЛ сегодня встретятся Тампа-Бэй Бакканирс и Канзас-Сити Чифс.

В январе The Weeknd выпустил видео на песню «Save Your Tears». Ролик прододжает продолжает сюжет клипов на песни «Until I Bleed Out», «Snowchild», «Too Late» и «In Your Eyes» с альбома «After Hours».