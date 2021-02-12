Сериал «Бруклин 9-9» закроется после восьмого сезона

Телекомпания NBC закроет комедийный сериал «Бруклин 9-9» после восьмого сезона. Об этом сообщило издание Variety.

В 2018 году проект уже мог завершиться, когда к концу подошел пятый сезон. Однако тогда NBC перекупила сериал у сети Fox и заказала продолжение.

В восьмом сезоне шоу будет десять эпизодов. Их планировали снять еще в 2020 году, но из‑за пандемии производство пришлось приостановить. Сейчас премьера финала «Бруклина 9-9» намечена на телесезон 2021–2022 годов.

«Я до сих пор помню ощутимое волнение в тот вечер в 2018 году, когда мы объявили, что „Бруклин 9-9“ вернется в свой законный дом на NBC. Мы всегда любили этих персонажей и то, как они заставляют нас смеяться, а также мастерски включаются в сюжетные линии, которые заставляют нас задуматься», — сказала представитель NBC Лиза Кац.

«Бруклин 9-9» — ситком о жизни полицейских. Изначально сериал разрабатывался для NBC, но в итоге первые его сезоны выходили на Fox. Проект удостоился в 2014 году двух «Золотых глобусов» в номинациях за «Лучший комедийный сериал» и «Лучшую мужскую роль в комедийном сериале» (награду получил Энди Семберг).

«Окончание шоу было трудным решением, но в конечном счете мы чувствовали, что это лучший способ почтить героев, историю и наших зрителей. Я знаю, некоторые люди будут разочарованы тем, что все так скоро закончится, но, честно говоря, я благодарен, что это продолжалось так долго», — прокомментировал шоураннер Дэн Гур.

Один из режиссеров сериала Трент О’Доннелл работает сейчас над черной комедией «Guilty Party» с Кейт Бекинсейл в главной роли. Другой постановщик «Бруклина 9-9» Майкл МакДональд возглавит сериал Netflix «Любимый идиот Бога» с Мелиссой МакКарти.