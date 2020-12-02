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Мелисса Маккарти и Бен Фальконе сыграют в комедии Netflix «Любимый идиот Бога»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:08

Комедийные актеры Мелисса Маккарти и Бен Фальконе спродюсируют новый проект стримингового сервиса Netflix — комедийный сериал «Любимый идиот Бога», сообщает Deadline.

Маккарти и Фальконе исполнят в проекте главные роли. Они сыграют коллег Эмили Лак и Кларка Томпсона, которые влюбляются друг в друга незадолго до надвигающегося апокалипсиса. Кларку по сюжету предстоит стать невольным посланником Бога.

В пилотном сезоне шоу будет 16 серий. Режиссером и исполнительным продюсером сериала выступит актер и режиссер Майкл Макдональд, ранее работавший над ситкомами «Бруклин 9-9» и «Никто». Разработкой проекта займется продакшн-компания Маккарти и Фальконе On The Day.

«Любимый идиот Бога» станет уже шестым совместным проектом для супружеской пары Маккарти и Фальконе. Ранее они появлялись вместе во все том же сериале «Никто», а также работали вместе над «Девичником в Вегасе», «Тэмми», «Большим Боссом» и «Душой компании».

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