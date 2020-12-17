Кейт Бекинсейл заменит Айлу Фишер в черной комедии «Guilty Party»

Звезда «Перл-Харбора» и «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл сыграет главную роль в черной комедии «Guilty Party» вместо Айлы Фишер («Шопоголик»). Об этом сообщил Variety.

Бекинсейл заменит коллегу, которой пришлось отказаться от проекта из‑за коронавируса. Она сыграет дискредитированную журналистку Бет Бейкер, пытающуюся спасти свою карьеру с помощью расследования убийства.

В ходе работы репортеру придется столкнуться с контрабандистами оружия, а также собственным прошлым. И, конечно, с главной героиней своего материала — женщиной, приговоренной к пожизненному заключению за убийство собственного мужа.

Главным сценаристом фильма выступает Ребекка Аддельман («Прощай навсегда», «Новенькая»). Она же продюсирует картину вместе с Сэмом Хансеном, Джимми Миллером, Джо Фаррреллом, Джимом Зиглером, Майком Фара и Беккой Кински. Режиссером комедии станет Трент О’Доннелл («Бруклин 9-9», «Грейс и Фрэнки»).

Весной, во время карантина, Кейт Бекинсейл поставила во дворе своего дома эпизод из «Чайки» Антона Чехова, причем — на русском языке. Разыграть фрагмент пьесы актрисе помог ремонтник кондиционеров.