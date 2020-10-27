Петербургская учительница Любовь Фролова рассказала, что ее уволили из‑за высказываний в твиттере — уже во второй раз. Об этом пишет издание Znak.com.

Фролова с 2013 года вела аккаунт под названием «владычица пивная». В нем она рассказывала о сексе, работе и вечеринках. По словам преподавательницы, ее уволили из школы № 559 Выборгского района, потому что «за ней тянется очень некрасивый цифровой след».

«Я бы послала *****, но там, конечно же, развернули целую крысиную кампанию с докладными против меня, которые заставили написать учителей. Хорошие люди предупредили», — сообщила девушка.

Фролова отказалась давать дополнительные комментарии журналистам. Znak.com со ссылкой на администрацию школы, в которой работала девушка, пишет, что она приняла решение уйти самостятельно.

В прошлый раз Фролову уволили в 2019 году из 579-й школы. Изданию «Бумага» тогда заявляли, что Фролова ушла по собственному желанию. Руководство школы не стало уточнять, связано ли это с твиттером. Однако директор школы Галина Махотина ответила журналистам: «Вы ее твиттер видели? Тогда какие могут быть вопросы? О нем нам рассказали родители учеников».