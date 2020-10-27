перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бэтмен и Женщина-кошка на мотоциклах в Чикаго: новые кадры со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза 14:38
Роскомнадзор подготовил ответные меры на цензуру YouTube и Facebook в отношении российских СМИ 14:20
«Яндекс.Еда» начнет платить ресторанам за сотрудников, готовых стать курьерами 14:12
Петербургскую учительницу уволили из‑за противоречивого твиттера — уже во второй раз 13:44
You X Ventures/Unsplash Alibaba отменила названия должностей, чтобы повысить инициативность сотрудников
Alibaba отменила названия должностей, чтобы повысить инициативность сотрудников 13:12
В Москве не будут закрывать на ночь бары и рестораны. Несмотря на рекомендации Роспотребнадзора 12:56
Labelcom, Wylsacom и Гудков: Forbes представил рейтинг блогеров с самым высоким доходом от рекламы 12:40
Московские таксисты попросили мэрию обеспечить их защитными масками и перчатками 12:12
После жалобы курганских врачей о масштабах пандемии в регион направили специалистов и финансирование 11:53
Adam Nieścioruk/Unsplash Роспотребнадзор: третья волна коронавируса ожидается ближе к февралю 2021 года
Роспотребнадзор: третья волна коронавируса ожидается ближе к февралю 2021 года 11:15
В России выявили более 16 тысяч случаев коронавируса за сутки 10:54
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране и порекомендовал ресторанам не работать по ночам 10:07
Сотрудницу «Ельцин-центра» задержали в Беларуси. Она ехала проведать пожилую мать 10:06
Посмотрите новый клип Гарри Стайлза на песню «Golden» 9:42
Sebabialach/Twitter Протестующие против запрета абортов массово перекрыли дороги в Польше
Протестующие против запрета абортов массово перекрыли дороги в Польше 9:36
Оскар Айзек может сыграть Лунного Рыцаря в киновселенной Marvel 8:52
Джейк Багг выпустил энергичный сингл «All I Need» 4:09
В Словении и Чехии ввели комендантский час из‑за пандемии коронавируса 3:37
Sofia Rodina, Kirill Shapovalov и другие: в «Мутаборе» выступят петербургские диджеи 3:01
nikosapelaths/Pixabay Путин поручил усилить «финансовую заинтересованность» врачей в профилактике абортов
Путин поручил усилить «финансовую заинтересованность» врачей в профилактике абортов 2:20
Отключить рекламу

Петербургскую учительницу уволили из‑за противоречивого твиттера — уже во второй раз

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:44

Петербургская учительница Любовь Фролова рассказала, что ее уволили из‑за высказываний в твиттере — уже во второй раз. Об этом пишет издание Znak.com.

Фролова с 2013 года вела аккаунт под названием «владычица пивная». В нем она рассказывала о сексе, работе и вечеринках. По словам преподавательницы, ее уволили из школы №  559 Выборгского района, потому что «за ней тянется очень некрасивый цифровой след».

«Я бы послала *****, но там, конечно же, развернули целую крысиную кампанию с докладными против меня, которые заставили написать учителей. Хорошие люди предупредили», — сообщила девушка.

Фролова отказалась давать дополнительные комментарии журналистам. Znak.com со ссылкой на администрацию школы, в которой работала девушка, пишет, что она приняла решение уйти самостятельно.

В прошлый раз Фролову уволили в 2019 году из 579-й школы. Изданию «Бумага» тогда заявляли, что Фролова ушла по собственному желанию. Руководство школы не стало уточнять, связано ли это с твиттером. Однако директор школы Галина Махотина ответила журналистам: «Вы ее твиттер видели? Тогда какие могут быть вопросы? О нем нам рассказали родители учеников».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить