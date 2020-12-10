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Победительницу конкурса «Краса Росгвардии» уволили за сторис в инстаграме

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:34

Победительницу конкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову уволили из свердловского управления ведомства после того, как она опубликовала в сторис инстаграма фото служебных помещений. Об этом она сама рассказала радиостанции «Говорит Москва».

«Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц», — сказала экс-сотрудница ведомства.

© rosguard.gov.ru

Однако сама Храмцова связывает увольнение с личной неприязнью со стороны коллег. После победы на конкурсе красоты сослуживцы стали к ней хуже относиться. «Уволили, потому что им так нужно было, кому‑то дорогу перешла», — отметила она.

В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области объяснили, что «соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника».

Прапорщик Анна Храмцова победила на первом всероссийском фотоконкурсе Росгвардии в апреле 2019 года. Ее снимок, а также фото других финалисток конкурса стали основой для создания календаря Росгвардии на 2020 год

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