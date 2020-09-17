Сериал «Мандалорец» получил пять премий «Эмми» за технические достижения

Сериал «Мандалорец» от Disney+ получил пять премий «Эмми» за технические достижения: за визуальные эффекты, монтаж звука, микширование звука, дизайн декораций и операторскую работу в однокамерном сериале. Об этом пишет Variety.

«Хранители» получили награды в четырех номинациях — за работу оператора, монтаж картинки и звука в мини-сериале, а также костюмы в научно-фантастическом проекте. «Удивительная миссис Мейзел» выиграла приз за работу гримера, а «Корона» — за костюмы в историческом сериале.

Всего «Мандалорец» претендует на 15 наград, в том числе в номинации «Лучший драматический сериал», в ней он будет конкурировать сериалами «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Озарк», «Очень странные дела» и «Наследники».

Список основных номинантов можно посмотреть здесь. Финальная церемония вручения наград пройдет 20 сентября, в этом году она будет в онлайн формате.

Два дня назад вышел трейлер нового сезона «Мандалорца». Премьера — 30 октября.