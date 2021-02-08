В Китае заблокировали аудиосоцсеть Clubhouse, в которой жители страны обходили цензуру

Власти заблокировали в континентальной части Китая аудиосоцсеть Clubhouse, в которой не действуют законы страны о цензуре. Об этом сообщает The Guardian.

Сегодня пользователи приложения пожаловались на сбои. Об этом они стали сообщать в китайском аналоге твиттера — Weibo.

На прошлой неделе в Weibo #ClubhouseInviteCode стал самым популярным хештегом. Стоимость приглашений в приложение варьировался от 50 до 400 юаней (от 7,73 до 69,59 долларов). По данным СМИ, в Clubhouse были созданы чаты, где люди обсуждали запретные в Китае темы, например, лагеря для уйгуров, независимость Тайваня, закон о национальной безопасности в Гонгконге и обстановку в регионах.

Популярность приложения возросла на этой неделе после того, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск провел в нем прямой эфир. Бизнесмены перепутали аудиосоцсеть с компанией Clubhouse Media Group, ранее известной как Tongji Healthcare Group, и начали скупать ее акции.