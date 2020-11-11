Zavet представил клип на песню «Paranoia» и анонсировал новый альбом

Рэпер Zavet выпустил клип на песню «Paranoia», вышедшую 6 ноября. Посмотреть видеоролик можно на ютьюбе.

Zavet, он же Дмитрий Ицков, анонсировал выход альбома «Готика». Пластинка должна выйти в 2021 году.

Ицков начинал как клипмейкер, но позже перешел на музыкальный фланг. Свой первый трек ― «Тизер» ― он записал летом 2018 года вместе с Saluki, а через год, уже освоив Ableton, выпустил первый лонгплей.