Zavet представил клип на песню «Paranoia» и анонсировал новый альбом

Рэпер Zavet выпустил клип на песню «Paranoia», вышедшую 6 ноября. Посмотреть видеоролик можно на ютьюбе.
Zavet, он же Дмитрий Ицков, анонсировал выход альбома «Готика». Пластинка должна выйти в 2021 году.
Ицков начинал как клипмейкер, но позже перешел на музыкальный фланг. Свой первый трек ― «Тизер» ― он записал летом 2018 года вместе с Saluki, а через год, уже освоив Ableton, выпустил первый лонгплей.
Прошлый альбом Zavet — «Velvet Heaven» — вышел в июле. До этого рэпер выпустил 25-трековый альбом «Жилы» — в середине апреля 2020 года. На нем поместились целых два фита с Хаски, а также совместные треки с OFFMi, Никитой Забелиным, QT, Сашей Отисом и Catnapp.