В новом 9-трековом релизе Zavet, как отмечает The Flow, изменил свой подход к созданию музыки — теперь его треки приблизились к современному трэп-саунду и стали менее грязными. Несмотря на это, тексты остались в стилистике Zavet — абстрактными и отлетевшими.

Рэпер Дмитрий Ицков , он же Zavet, выпустил альбом «Velvet Heaven». В записи пластинки приняли участие Boulevard Depo и арт-группировка Pussy Riot.

Послушать новый альбом Zavet можно также во «ВКонтакте».

Предыдущий 25-трековый альбом «Жилы» Zavet выпустил всего несколько месяцев назад — в середине апреля этого года. На ней поместились целых два фита с Хаски, а также совместные треки с OFFMi, Никитой Забелиным, QT, Сашей Отисом и Catnapp.

Дмитрий Ицков начинал как клипмейкер, но позже перешел на музыкальный фланг. Свой первый трек ― «Тизер» ― он записал летом 2018 года вместе с Saluki, а через год, уже освоив Ableton, выпустил первый лонгплей.