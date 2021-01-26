Активист Павел Крисевич получил 14 суток ареста за акцию с колючей проволокой на Арбате

Пресненский суд Москвы приговорил к 14 суткам административного ареста активиста Павла Крисевича, заковавшего себя в шар из колючей проволоки на Старом Арбате. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Тельнова.

Крисевича признали виновным неподчинении законному распоряжению сотрудника полиции. Максимальное наказание по этой статье — 15 суток ареста.

24 января активист в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки на Старом Арбате. Он выкрикивал политические лоузнги и был задержан сотрудником полиции. Акция получила название «Сфера души русского человека».