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Активист Павел Крисевич получил 14 суток ареста за акцию с колючей проволокой на Арбате

Семён Гудошников
Сегодня в 9:28

Пресненский суд Москвы приговорил к 14 суткам административного ареста активиста Павла Крисевича, заковавшего себя в шар из колючей проволоки на Старом Арбате. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Тельнова.

Крисевича признали виновным неподчинении законному распоряжению сотрудника полиции. Максимальное наказание по этой статье — 15 суток ареста.

24 января активист в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки на Старом Арбате. Он выкрикивал политические лоузнги и был задержан сотрудником полиции. Акция получила название «Сфера души русского человека».

Как пояснял сам Крисевич, своим поступком он хотел показать, что «русские находятся в опасности, что они существуют в условиях авторитарного гнета, что выглядят они, как заключенная в сферу из колючей проволоки „душа“».

Крисевич получил известность после перформанса в поддержку политзаключенных, который он устроил 5 ноября напротив здания ФСБ на Лубянке. Тогда соратники акциониста в плащах с надписью «ФСБ» повесили его на крест, подожгли площадку и начали бросать в огонь условные тома уголовных дел. За эту акцию Крисевича отчислили из РУДН.

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