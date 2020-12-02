Акциониста Павла Крисевича отчислили из Российского университета дружбы народов. Он выложил у себя в твиттере приказ об отчислении, подписанный ректором университета Сергеем Назютой.

Как следует из приказа, Крисевич своей акцией на Никольской улице нарушил внутренний распорядок обучающихся в РУДН, в том числе «кодекс чести» студента института.

«Совершенный проступок» не соотносится с моральным обликом будущего специалиста», — уточняется в приказе.

Также ректор РУДН указал выселить Крисевича из студенческого общежития № 10, а приказ об отчислении занести в его личное дело. Сам Крисевич назвал Назюту «политизированным ректором».