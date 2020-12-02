Акциониста Павла Крисевича отчислили из Российского университета дружбы народов. Он выложил у себя в твиттере приказ об отчислении, подписанный ректором университета Сергеем Назютой.
Как следует из приказа, Крисевич своей акцией на Никольской улице нарушил внутренний распорядок обучающихся в РУДН, в том числе «кодекс чести» студента института.
«Совершенный проступок» не соотносится с моральным обликом будущего специалиста», — уточняется в приказе.
Также ректор РУДН указал выселить Крисевича из студенческого общежития № 10, а приказ об отчислении занести в его личное дело. Сам Крисевич назвал Назюту «политизированным ректором».
5 ноября Крисевич «распял» себя в образе Иисуса Христа на Лубянке, напротив здания ФСБ. Акционист висел на кресте, рядом с которым горел костер, в который бросали условные тома уголовных дел — перформанс был направлен на поддержку политзаключенных.
После этого Крисевича арестовали на 15 суток. Решение отчислить Крисевича было принято дисциплинарной комиссией РУДН 24 ноября.
Сам Крисевич рассказывал, что на вокзале в Твери к нему подошли двое мужчин, якобы оскорбленные его перформансом, и потребовали извиниться на коленях за акцию. После того, как Крисевич ответил отказом, ему брызнули зеленкой в лицо.