Министерство иностранных дел России зарегистрировалось в TikTok

В социальной сети TikTok появилась официальная страница Министерства иностранных дел России. За час она собрала более 100 подписчиков и 60 лайков.

На аккаунте появилось два ролика — оба про вакцину «Спутник-V». На одном из них показан Алексей Навальный, который критикует прививку и утверждает, что на Западе ее принимают со скепсисом. Следом идут кадры с пресс-конференции МИДа, на которой глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравляет Россию с публикацией отчета об эффективности российской разработки в ведущем международном научном журнале The Lancet.

Второе видео показывает отрывок с этой же пресс-конференции, на которой глава МИД Сергей Лавров рассказывает про телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он также поздравил Россию с успехом «Спутника-V».

«Планировали давно. А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — поделилась официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В последнее время МИД часто обсуждается в соцсетях и СМИ. Два месяца назад из здания министерства пропал миллион долларов наличными, который хранился в коробке из‑под водки. В сентябре Мария Захарова неудачно пошутила про позу президента Сербии Александра Вучича, которую он принял на встрече с президентом США Дональдом Трампом.