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Мария Захарова высмеяла президента Сербии. Теперь он планирует активнее сближаться с Евросоюзом

Илья Голубев
Сегодня в 12:31

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке высмеяла встречу президента Сербии Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом. Сербские власти уже выразили свое недовольство шуткой Захаровой.

Она выпустила пост с коллажом, в верхней части которого разместила фото со встречи президентов, а на второй — кадр из фильма «Основной инстинкт» с Шерон Стоун, из знаменитой сцены, где она одним движением манипулирует мыслями мужчины. Захарова предложила на всех серьезных встречах садиться именно как персонаж Стоун.

Сербские власти сразу отреагировали на пост. С резкой критикой поста Захаровой выступил сам президент Вучич.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются», — заявил он в эфире телеканала RTV Pink.

Свое мнение по поводу произошедшего высказал и министр обороны Сербии Александр Вулин, который сам сейчас находится в России на финале Международных армейских игр.

«Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции России, и верховный главнокомандующий армии, с которыми вооруженные силы РФ имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто. Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа», — вступился за президента своей страны Вулин.

Тем временем Вучич и премьер-министр Косова Авдулах Хоти выпустили совместное заявление, где пообещали «удвоить свои усилия по обеспечению дальнейшего соответствия [политике] Евросоюза».

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