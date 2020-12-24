«Рен ТВ»: в здании МИД пропал миллион долларов наличными. Деньги хранились в коробке из‑под водки

В Москве из главного здания МИД России вынесли один миллион долларов наличными. Подробности этого преступления, совершенного в 2019 году, стали известны только сейчас, пишет телеканал «Рен ТВ».

По данным канала, украденные деньги были частью 1,5 млн долларов, которые Министерство иностранных дел получило от Ирана за консульские услуги. Сумму доставили в Москву дипломатической почтой.

Наличные содержались в двух пакетах и коробке из‑под водки — они были опечатаны сургучными печатями с гербом. В прошлом ноябре деньги доставили специалистке-экспертке Валютно-финансового департамента МИД Наталье Агальцовой.

С 16 по 19 декабря 2019 года большая часть наличных исчезла — по результатам проведенной ревизии, недоставало 1 066 638 долларов. Когда Агальцову задержали и допросили, она заявила, что в одиночку вскрыла пакет с деньгами (это противоречит инструкциям) и обнаружила несовпадение реальной суммы с заявленной.

Агальцова рассказала, что в коробке только верхние пачки содержали стодолларовые купюры, а остальные частично или полностью состояли из однодолларовых банкнот. Специалистка Валютно-финансового департамента запаниковала и решила компенсировать недостачу за счет средств из кассы, своих накоплений (200 тыс. долларов) и кредита в 3 млн рублей. Ей отказали в банке, и Агальцова даже попыталась совершить самоубийство — но попытка оказалась неудачной.

В рамках расследования задержали сожителя Агальцовой, сейчас он проходит по делу как свидетель. Сотрудница МИД до 2020 года была в СИЗО, а потом ее перевели под домашний арест. Где сейчас находятся похищенные деньги, неизвестно, отмечает «Рен ТВ».