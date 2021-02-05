Pornhub введет биометрическую верификацию пользователей, загружающих ролики на сайт

Pornhub введет биометрическую верификацию тех, кто загружает ролики на сайт, чтобы бороться с нелегальным контентом. Об этом говорится в отчете компании.

Теперь пользователям, перед тем как выложить видео, придется авторизоваться с помощью фотографии, голоса и документа, удостоверяющего личность. За проверку данных будет отвечать компания Yoti.

Кроме этого, администрация сайта будет чаще проверять запросы на наличие фраз, нарушающих политику пользования. А сами модераторы пройдут более тщательную подготовку и будут обеспечены терапией для поддержания психологического здоровья.

Такие изменения в Pornhub связаны с недавней скандальной статьей в New York Times, в которой говорилось, что администрация сайта недостаточно качественно проверяет контент. Журналист издания Николас Кристоф рассказал истории несовершеннолетних, видео с которыми попали на сайт. Публикация вызвала широкий резонанс в обществе; Visa и Mastercard запретили использовать свои карты для платежей на Pornhub.

Сперва Pornhub называл заявления об использовании материалов с несовершеннолетними на сайте ложными и безответственными, но позже все-таки изменил политику — запретил неверифицированным пользователям загружать и скачивать видео и удалил большую часть контента.