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Visa и Mastercard запретили использовать свои карты на Pornhub

Семён Гудошников
Сегодня в 10:00

Visa и Mastercard запретили проводить платежи по своим картам на Pornhub после сообщений о распространении на сайте видео с сексуальным насилием над детьми. Об этом пишет The New York Times.

Обе платежные системы ранее начали расследование в отношении MindGeek — материнской компании Pornhub. В заявлении Mastercard говорится, что расследование «подтвердило нарушения наших стандартов, запрещающих незаконный контент на их сайте». Visa ситуацию еще изучает, но также решила приостановить обработку платежей на Pornhub.

Pornhub назвал меры платежных систем «исключительно разочаровывающими». В Mastercard добавили, что продолжат изучать распространение потенциально запрещенного контента на других сайтах и при необходимости примут меры.

4 декабря журналист The New York Times Николас Кристоф опубликовал материал, где говорится о подростках, видео с которыми попали на Pornhub без их согласия. Одна девушка утверждала, что ее приемные родители заставляли ее сниматься в порно с девяти лет, после чего выкладывали некоторые ролики на Pornhub.

Другая девушка рассказала, как в 14-летнем возрасте отправляла парню эротические видео, а позже обнаружила их на Pornhub. По словам еще одной героини материала, она нашла на сайте 58 видео со своей 15-летней дочерью.

Публикация NYT вызвала широкое возмущение в обществе. Ее автор заявил, что не понимает, почему банки и платежные системы должны поддерживать компанию, монетизирующую сексуальное насилие над детьми.

Его поддержал американский финансист Билл Акман, который написал в твиттере, что компании, обслуживающие банковские карты, должны блокировать платежи или отказаться сотрудничать с Pornhub, пока это не будет исправлено.

Pornhub заявления об использовании материалов с сексуальным насилием над детьми назвал ложными и безответственными, но все же изменил политику — запретил загружать видео на сайт неверифицированным пользователям и скачивать ролики.

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