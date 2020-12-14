Pornhub удалил большинство роликов со своего сайта

Pornhub удаляет все видео, загруженные на его сайт неверифицированными пользователями. Как пишет The Verge, речь идет о большинстве роликов на сайте — миллионах штук.

В компании уточнили, что все видео, загруженные не партнерами сайта по контенту или пользователями, участвующими в Модельной программе, будут временно заблокированы. Они смогут вновь появится на платформе лишь после проверки, которая начнется в следующем году.

По подсчетам The Verge, к моменту написания статьи Pornhub удалил более 8,8 млн роликов. Vice пишет, что вечером 13 декабря на сайте было размещено 13,5 млн видео.

Действия Pornhub связаны со статьей The New York Times в которой утверждается, что на сайте выложены ролики с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Публикация вызвала широкий резонанс в обществе; Visa и Mastercard запретили использовать свои карты для платежей на Pornhub.

Сперва Pornhub называл заявления об использовании материалов с несовершеннолетними на сайте ложными и безответственными, но позже все-таки изменил политику — запретил загружать видео неверифицированным пользователям и скачивать ролики.