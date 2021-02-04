Instagram разрабатывает функцию вертикального прокручивания сторис, как в TikTok

По мнению издания, вертикальный механизм может быть «более естественным», чем смена постов при помощи нажатия на экран или горизонтального прокручивания. Именно он применяется в ленте новостей Facebook и на домашней странице YouTube.

Социальная сеть Instagram разрабатывает функцию вертикального прокручивания сторис. Новый принцип просмотра публикаций могут внедрить, чтобы конкурировать с TikTok. Об этом сообщил TechCrunch.

Тем не менее, внедрение такого принципа просмотра сторис в Instagram, вероятно, означало бы приоритетное значение временного исчезающего контента на платформе. Однако это позволило бы популяризировать видеоконтент.

Пока функция не доступна пользователям и находится на этапе тестирования разработчиками. «Это ранний прототип», — уточнили в компании.

В ноябре Instagram изменил интерфейс своей главной страницы. На ней появились вкладки раздела Shop с продуктовыми предложениями и видеоредактора Reels. Последний был создан также по примеру TikTok.