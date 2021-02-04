перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Австралийские ученые разгадали секрет мумии в глиняной оболочке 1:20
Instagram разрабатывает функцию вертикального прокручивания сторис, как в TikTok 0:12
Вышел новый трейлер комедии «Поездка в Америку-2» с Эдди Мерфи Вчера в 23:04
Рамзан Кадыров раскритиковал чеченца, подравшегося с сотрудником ОМОН на митинге Вчера в 23:00
olivier-bergeron/Pexels TikTok добавит функцию для борьбы с фейковыми видео
TikTok добавит функцию для борьбы с фейковыми видео Вчера в 22:42
Ивану Урганту предложили заняться воспитательной работой в школе Вчера в 22:35
Во Франции суд впервые признал правительство виновным в климатическом бездействии Вчера в 22:10
В новой плитке Ritter Sport нет сахара. Из‑за этого в Германии ее отказываются считать шоколадом Вчера в 22:07
Съемки «Фантастических тварей-3» приостановили из‑за вспышки коронавируса в съемочной группе Вчера в 21:31
кадр из фильма «Манк» Премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Премия «Золотой глобус» объявила номинантов Вчера в 21:18
Клип Little Big «Skibidi» стал самым просматриваемым на российском YouTube Вчера в 20:38
Серебренников покинет «Гоголь-центр», OQJAV выпустила новый клип и другие новости дня Вчера в 20:18 Дайджест
В России впервые с 2005 года выросло число изнасилований Вчера в 17:56
Из Московской филармонии ушел светооператор, который поддержал политзаключенных проекцией на стене Вчера в 17:20
Sundance Institute/YouTube Фестиваль «Сандэнс» объявил победителей. Главный приз достался фильму «Дети глухих родителей»
Фестиваль «Сандэнс» объявил победителей. Главный приз достался фильму «Дети глухих родителей» Вчера в 16:44
Россия возобновит авиасообщение с Арменией и Азербайджаном Вчера в 16:23
Исследование: 15% россиян боятся вакцин от коронавируса из‑за чипирования и заговоров Вчера в 15:59
Верховный суд одобрил взыскание с Навального и ФБК почти 90 млн рублей Вчера в 15:54
Центр фотографии им. братьев Люмьер закроет выставочные залы и переедет из «Красного Октября» Вчера в 15:07
Беседа с психотерапевтом в клипе OQJAV «4 птицы» Вчера в 14:37
Отключить рекламу

Instagram разрабатывает функцию вертикального прокручивания сторис, как в TikTok

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:12

Социальная сеть Instagram разрабатывает функцию вертикального прокручивания сторис. Новый принцип просмотра публикаций могут внедрить, чтобы конкурировать с TikTok. Об этом сообщил TechCrunch.

По мнению издания, вертикальный механизм может быть «более естественным», чем смена постов при помощи нажатия на экран или горизонтального прокручивания. Именно он применяется в ленте новостей Facebook и на домашней странице YouTube.

Тем не менее, внедрение такого принципа просмотра сторис в Instagram, вероятно, означало бы приоритетное значение временного исчезающего контента на платформе. Однако это позволило бы популяризировать видеоконтент.

Пока функция не доступна пользователям и находится на этапе тестирования разработчиками. «Это ранний прототип», — уточнили в компании.

В ноябре Instagram изменил интерфейс своей главной страницы. На ней появились вкладки раздела Shop с продуктовыми предложениями и видеоредактора Reels. Последний был создан также по примеру TikTok.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Корпорация Ad libitum
Запутанный триллер про организацию, исполняющую желания
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить