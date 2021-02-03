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Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:07

Миллиардер Джефф Безос покинет пост генерального директора компании Amazon, которую он же и создал в 1994 году. Об этом предприниматель сообщил в открытом письме к сотрудникам.

В третьем квартале 2021 года корпорацию возглавит Энди Ясси. Безос же перейдет на должность исполнительного председателя правления Amazon. В новой роли он намерен заниматься развитием новых продуктов и инициатив.

«Энди хорошо известен в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью ему доверяю», — отметил Безос.

По мнению Безоса, секрет успеха Amazon кроется в его изобретательности. «Мы вместе создавали безумные вещи, а затем делали их привычными», — сказал бизнесмен. Он также заявил, что гордится социальными и климатическими инициативами компании, и поблагодарил своих коллег.

«Я нахожу свою работу значимой и веселой. Я работаю с самыми умными, талантливыми и изобретательными компаньонами. Когда были хорошие времена, вы были скромны. Когда наступали тяжелые времена, вы становились сильными и поддерживающими, и мы заставляли друг друга смеяться», — написал Безос.

Миллиардер признался, что взволнован переходом на новую позицию. Он назвал работу гендиректора Amazon огромной ответственностью, которая не позволяла ему сосредоточиться на чем‑то еще.

По словам основателя Amazon, он вовсе не намерен уходить на пенсию. Напротив, Безос отныне намерен больше времени уделять фондам Day 1 Fund и Bezos Earth Fund, а также принадлежащей корпорации газете The Washington Post.

«Продолжайте изобретать и не отчаивайтесь, когда поначалу идея кажется безумной. Не забывайте блуждать. Пусть любопытство будет вашим компасом», — добавил бизнесмен.

В последнее время Безос действительно начал уделять больше внимания экологическим проблемам и проектам по защите окружающей среды. В ноябре он пожертвовал климатическим природоохранным организациям 791 млн долларов, а в конце января заявил о готовности сотрудничать с властями США в борьбе с климатическим кризисом наряду с Леонардо Ди Каприо.

Ранее Безоса критиковали за то, что он не принимал участия в благотворительности, несмотря на то, что считался самым богатым человеком в мире. Сотрудники его компании также возмущались тому, что Amazon не спешила решать вопрос своего влияния на изменение климата. После этих заявлений корпорация объявила о планах по устранению и компенсации увеличения уровня парникового газа на Земле, приводящего к глобальному потеплению.

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