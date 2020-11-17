Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на программы по сохранению окружающей среды

Bloomberg напоминает, что ранее Безоса критиковали за то, что он не принимает участия в благотворительности, несмотря на то, что он считается самым богатым человеком в мире. Сотрудники его компании также возмутились тому, что Amazon не спешит решать вопрос своего влияния на изменение климата. После этих заявлений корпорация объявила о планах по устранению и компенсации увеличения уровня парникового газа на Земле, что приводит к глобальному потеплению.

В апреле этого года Джефф Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей планеты. Его состояние на тот момент составляло 113 млрд долларов, что на 18 млрд меньше, чем в прошлом году.