Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на программы по сохранению окружающей среды

Основатель Amazon пожертвовал 791 млн долларов 16 организациям, которые занимаются программами по защите окружающей среды. Об этом он сообщил в инстаграме.
Бизнесмен создал фонд Bezos Earth Fund, на который выделил 10 млрд долларов. Деньги пойдут ученым, активистам и различным научно-производственным организациям.
Bloomberg напоминает, что ранее Безоса критиковали за то, что он не принимает участия в благотворительности, несмотря на то, что он считается самым богатым человеком в мире. Сотрудники его компании также возмутились тому, что Amazon не спешит решать вопрос своего влияния на изменение климата. После этих заявлений корпорация объявила о планах по устранению и компенсации увеличения уровня парникового газа на Земле, что приводит к глобальному потеплению.
В апреле этого года Джефф Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей планеты. Его состояние на тот момент составляло 113 млрд долларов, что на 18 млрд меньше, чем в прошлом году.