Роуз Макгоуэн обвинила режиссера ленты «Париж, я люблю тебя» Александра Пэйна в развратных действиях

Американская актриса Роуз Макгоуэн обвинила режиссера фильмов «Париж, я люблю тебя», «Небраска» и «О Шмидте» Александра Пэйна в развратных действиях, случившихся около 30 лет назад. Об этом она написала в твиттере. Макгоуэн заявила, что Пэйн привел ее к себе в квартиру, когда ей было 15 лет. Там он показал несовершеннолетней актрисе «софткор-порно, которое он снял для Showtime под другим именем», после чего они занялись сексом. «После этого ты оставил меня на углу улицы», — написала Макгоуэн.

В своем твите актриса написала: «You are very well-endowed». Это выражение можно перевести двумя способами: «Ты очень богато живешь» или «У тебя очень большое достоинство». Что именно имела в виду Макгоуэн, непонятно, однако пользователи в реплаях стали спрашивать ее, зачем она упомянула половые органы Пэйна. Другие юзеры спросили у Макгоуэн, что она делала в апартаментах Пэйна в 15 лет, и потребовали ареста Пэйна. Сама Макгоуэн уточнила, что «хочет признания и извинений, а не разрушать». Она также прикрепила фотографию себя в 15 лет.

Роуз Макгоуэн была одной из первых женщин, обвинивших Харви Вайнштейна в харассменте и изнасилованиях в рамках движения #MeToo. В своей книге «Храбрая» она утверждала, что продюсер изнасиловал ее в 1997 году на кинофестивале «Сандэнс». В апреле у Макгоуэн вышел альбом «Planet 9», названный так в честь в честь планеты, которую актриса придумала в детстве.