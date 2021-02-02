Суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации шамана Габышева в психдиспансер

Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты открытки» Алексея Прянишникова.

Он отметил, что защита представила заключение независимого психиатра и просила допросить его в суде. Однако суд отказался сделать это, а также провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Психоневралогический диспансер требовал госпитализировать Габышева, поскольку тот «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации». После предыдущей выписки шаману нужно было приходить в психдиспансер один или два раза в месяц. В медучреждении заявили, что в декабре Габышев «пришел и заявил, что больше ходить на прием не будет». На следующий прием шаман не явился.

27 января в частный дом родственников шамана, где он проживал в последнее время, пришли полицейские вместе с сотрудниками ОМОНа. Они задержали Габышева и отправили в психоневрологический интернат. По словам координатора «Правозащиты открытки», после визита силовиков в доме были сломаны двери, раскиданы вещи, а на полу было много красных пятен, похожих на кровь.

Пару недель назад Александр Габышев анонсировал новый поход на Москву, не уточнив на этот раз его цель. Шаман собирался выехать из Якутска верхом на коне в марте 2021 года. Две предыдущие попытки Габышева дойти до столицы закончились неудачей.

Свой первый поход он начал весной 2019 года и планировал за два года дойти до Москвы. Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

В конце сентября 2019 года Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и провели психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В высказываниях шамана нашли призывы к свержению власти и возбудили против него уголовное дело об экстремизме.

В начале декабря 2019-го шаман второй раз отправился в Москву, однако на третий день похода его задержали и взяли подписку о невыезде. Обвинений Габышеву в течение 10 дней не предъявили, и подписка перестала действовать.