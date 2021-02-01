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Заседание по делу об отмене условного срока Навальному перенесли в здание Мосгорсуда

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:55

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный на выездном заседании в Мосгорсуде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

По ее словам, заседание решили переместить в Мосгорсуд из‑за большого числа запросов на аккредитацию, поступивших в районный суд от различных СМИ. Оно состоится в апелляционном корпусе суда.

Заседание должно начаться в 10.00 2 февраля. Солопова пояснила, что на территорию судебных корпусов Мосгорсуда будут пускать только «пишущих журналистов» по одному от СМИ. Других желающих попасть на заседание на территорию суда не допустят.

Навального доставят на заседание из СИЗО «Матросская тишина», где он находится после задержания в аэропорту Шереметьево после прибытия в Россию.

Алексея Навального задержали 17 января, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. На следующий день оппозиционера арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

На заседании будет рассматриваться вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если его признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.

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