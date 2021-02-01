Генпрокуратура поддержала требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальный

Генпрокуратура России поддержала требование ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом говорится в заявлении ведомства.

Представление ФСИН по этому вопросу Генпрокуратура признает законным и обоснованным и «намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании».

По данным ведомства, Навальный систематически без уважительных причин не отмечался в инспекции, а после выписки из больницы в Германии «полностью уклонился от предусмотренного законом контроля».

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. На следующий день оппозиционера арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, пройдет 2 февраля. Если его признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.