Житель Москвы из окна своей квартиры обстрелял из травматики протестующих

О произошедшем девушка сообщила днем 31 января. Она уточнила, что неизвестный обстрелял участников протестов из окна своей квартиры, которая находится в одном из домов на улице Короленко, недалеко от парка «Сокольники».

Житель Москвы обстрелял из травматического пистолета протестующих, вытесненных силовиками в один из столичных дворов. Об этом рассказала в своем твиттере одна из участниц воскресной акции.

Люди смогли укрыться в одном из подъездов, жители которого открыли его специально для протестующих.

Воскресная акция протеста в Москве продолжалась больше 4,5 часов. Она сопровождалась жесткими задержаниями со стороны силовиков. РБК со ссылкой на «ОВД-Инфо» сообщает о более чем 1100 задержанных в Москве. По всей России в ходе протестов, по данным правозащитников, задержаны свыше 4000 человек.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии, проходят по всей стране вторую неделю подряд. Оппозиционера задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

2 февраля пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.