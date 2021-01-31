В Москве на площади трех вокзалов произошли столкновения протестующих и силовиков

В Москве на площади трех вокзалов у станции метро «Комсомольская» произошли столкновения между участниками несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК. Судя по видео, опубликованному в телеграм-канале Avtozak LIVE, стычки произошли между зданиями Ленинградского и Ярославского вокзалов.

Корреспондент РБК сообщает, что после столкновений полицейские оцепили здание Ленинградского вокзала и начали зачищать площадь рядом с ним. Затем последовали массовые задержания. Позже участники акции выдвинулись в сторону станций «Красносельская» и «Сокольники». Часть протестующих направилась в сторону изолятора «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный.

Вскоре прибывающих в СИЗО сторонников оппозиционера начали задерживать. По данным «ОВД-Инфо» на 14.21, в Москве задержали 339 человек. В Общественной наблюдательной комиссии сообщили о 150 задержанных. Всего по стране правозащитники из «ОВД-Инфо» насчитали 1643 задержанных. Очередные несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального проходят 31 января по всей России. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера после его возвращения из Германии. Оппозиционера задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.