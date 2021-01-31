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System of a Down показывают руины после войны в клипе «Genocidal Humanoidz»

Константин Зорниченко
Сегодня в 8:55

Армяно-американская группа System of a Down выпустила клип на песню «Genocidal Humanoidz». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Видео показывает мальчика, который идет на городу, оказавшемуся в руинах после войны. На ребенка нападают монстры, но ему удается постоять за себя.

«Genocidal Humanoidz» и «Protect the Land» стали первыми песнями, которые System of a Down опубликовали с 2005 года, когда вышел альбом «Hypnotize». Треки посвящены конфликту в Нагорном Карабахе. Артисты, по их словам, решили «отложить все дела в сторону и поддержать свою нацию как четыре армянских парня».

Ранее вышел трейлер документального фильма «Truth to Power», рассказывающего о Серже Танкяне и группе System of a Down. Картина будет посвящена истории коллектива и активистской деятельности Танкяна — решению вопроса о признании со стороны США геноцида армян 1915 года.

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