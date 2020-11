System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые треки. Они посвящены войне в Нагорном Карабахе

Армяно-американская группа System of a Down впервые за 15 лет выпустила два новых трека. Они называются «Protect the Land» и «Genocidal Humanoidz».

Песни посвящены конфликту в Нагорном Карабахе. Участники группы, по их словам, решили «отложить все дела в сторону и поддержать свою нацию, как четыре армянских парня». Все доходы, полученные от этих песен, группа передаст благотворительному фонду Armenia Fund.

На песню «Protect the Land» сняли клип с кадрами военных действий и их последствий.