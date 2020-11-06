System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые треки. Они посвящены войне в Нагорном Карабахе

Армяно-американская группа System of a Down впервые за 15 лет выпустила два новых трека. Они называются «Protect the Land» и «Genocidal Humanoidz».
Песни посвящены конфликту в Нагорном Карабахе. Участники группы, по их словам, решили «отложить все дела в сторону и поддержать свою нацию, как четыре армянских парня». Все доходы, полученные от этих песен, группа передаст благотворительному фонду Armenia Fund.
На песню «Protect the Land» сняли клип с кадрами военных действий и их последствий.
Последний альбом System of a Down — Hypnotize — вышел в 2005 году. После этого группа не выпускала новые песни.
Ожесточенные бои между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обе стороны сообщают о сотнях погибших среди военных и мирных жителей, а правительства обеих стран обвиняют в эскалации конфликта и нарушении перемирия друг друга. И в Армении, и в Азербайджане введено военное положение.