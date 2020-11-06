перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Delivery Club начал скрывать номера клиентов после жалоб на некорректное поведение курьеров 12:53
Гринпис представил концепцию супермаркета будущего, отказавшегося от одноразового пластика 12:44
System of a Down/Instagram System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые треки. Они посвящены войне в Нагорном Карабахе
System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые треки. Они посвящены войне в Нагорном Карабахе 12:36
Тело сооснователя Skillbox нашли в Черном море 12:10
Грета Тунберг посмеялась над Дональдом Трампом, процитировав его же твит 12:01
Disney не выпустит в этом году «Смерть на Ниле» и «Главного героя» 11:22
В Хабаровске планируют запретить все массовые мероприятия из‑за COVID-19 11:10
Pixabay В России за сутки выявили 20 582 случая коронавируса
В России за сутки выявили 20 582 случая коронавируса 11:07
Сразу несколько команд КВН пошутили про Лукашенко. Первый канал пропустил все шутки, кроме одной 10:20
Оулавюр Арнальдс выпустил «Some Kind of Peace» — новый альбом, полный мелодичного эмбиента 10:18
Медсестра из Новосибирска бросила ребенка за волосы на кровать. Ее хотят уволить, СК начал проверку 9:45
Кайли Миноуг заставит вас поностальгировать (и потанцевать) своим новым альбомом «Disco» 8:52
Emojipedia/Twitter Гендерфлюидные женихи, матрешка и бумеранг: в новой iOS 14.2 появилось более 100 новых эмодзи
Гендерфлюидные женихи, матрешка и бумеранг: в новой iOS 14.2 появилось более 100 новых эмодзи 3:49
Вышел посмертный альбом Эннио Морриконе 3:06
Билли Айлиш и Гарри Стайлз снимутся в новом фильме Гаса Ван Сэнта для Gucci 2:10
В Париже запретили доставку еды и продажу блюд навынос ночью. Все из‑за коронавируса 1:05
Винс Вон и Оуэн Уилсон планируют сняться в сиквеле комедии «Незваные гости» 0:15
Tetiana Shyshkina/Unsplash В Петербурге введут новые ограничения в связи с COVID-19
В Петербурге введут новые ограничения в связи с COVID-19 Вчера в 23:22
Твиттер помечает посты Дональда Трампа о мошенничестве на выборах как спорный контент Вчера в 22:55
Ученые выяснили, что древние женщины могли охотиться наравне с мужчинами Вчера в 22:44
Отключить рекламу

System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые треки. Они посвящены войне в Нагорном Карабахе

Анастасия Цой
Сегодня в 12:36

Армяно-американская группа System of a Down впервые за 15 лет выпустила два новых трека. Они называются «Protect the Land» и «Genocidal Humanoidz».

Песни посвящены конфликту в Нагорном Карабахе. Участники группы, по их словам, решили «отложить все дела в сторону и поддержать свою нацию, как четыре армянских парня». Все доходы, полученные от этих песен, группа передаст благотворительному фонду Armenia Fund.

На песню «Protect the Land» сняли клип с кадрами военных действий и их последствий.

Последний альбом System of a Down — Hypnotize — вышел в 2005 году. После этого группа не выпускала новые песни.

Ожесточенные бои между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обе стороны сообщают о сотнях погибших среди военных и мирных жителей, а правительства обеих стран обвиняют в эскалации конфликта и нарушении перемирия друг друга. И в Армении, и в Азербайджане введено военное положение.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить