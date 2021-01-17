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Oscopelabs/YouTube Активизм и история System of a Down в трейлере документалки «Truth to Power»
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Активизм и история System of a Down в трейлере документалки «Truth to Power»

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:51

Вышел трейлер документального фильма «Truth to Power», рассказывающем о Серже Танякне и его группе System of a Down. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Фильм будет посвящен активисткой деятельности Танкяна, решению вопроса о признании со стороны США геноцида армян 1915 года. Кроме того, картина расскажет об истории System of a Down.

Документалка состоит из архивных кадров о коллективе, маршах в поддержку армянского народа и интервью, которые Танкян провел с продюсером Риком Рубином и Томом Морелло из Rage Against the Machine. Производством картины занималась студия Oscilloscope Laboratories, которую основал Адам Яук, известный как MCA из Beastie Boys. Цифровой релиз ленты состоится 19 февраля.

Ранее Том Морелло и Серж Танкян записали совместный кавер на «Natural«s Not in It» группы Gang of Four. Трек станет частью трибьют-альбома Gang of Four «The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four», который выйдет в мае.

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