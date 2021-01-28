Отель в Дубае предложил скидки клиентам, прошедшим вакцинацию от COVID-19

Отель Bab Al Shams Desert Resort, расположенный в Дубае, предложил скидку в 25% на проживание и питание в ресторанах клиентам, которые согласятся пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил Independent.

Руководство гостиницы с помощью этого шага хочет помочь туриндустрии во время пандемии. К инициативе присоединились более 20 ресторанов, входящих в сообщество Gates Hospitality. Все они также снизят цены на свои услуги для привитых путешественников.

Постояльцы отеля, получившие первую дозу вакцины, смогут получить 10%-ную скидку в этих заведениях, а туристы, прошедшие полную вакцинацию — 20%-ную. Какие именно препараты от коронавируса будут учитывать, не сообщается.

В ОАЭ на сегодняшний день одобрены две вакцины — китайская Sinopharm и американская Pfizer. Российский «Спутник V», ранее зарегистрированный в Аргентине, пока в Эмиратах не применяется.

На прошлой неделе власти Кипра объявили об открытии границ для туристов из более чем 50 стран. Гражданам России, Беларуси и Украины для въезда в страну нужно будет сделать два ПЦР-теста на COVID-19 или предоставить справку от вакцины, сертифицированной в ЕС.