Аргентина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Аргентина стала второй страной в мире, где разрешили использовать препарат. По словам РФПИ, южноамериканское государство приняло вакцину «на основе российских данных клинических исследований. Вакцину зарегистрировали в ускоренном формате после третьей фазы испытаний.

«Регистрация вакцины «Спутник V» в Аргентине без дополнительных клинических исследований на территории страны является высоким признанием российских регуляторных стандартов и качества клинических исследований», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз «Спутника V». Вакцину для поставок в Южную Америку будут производить в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

«Спутник V» разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи летом, вакцину зарегистрировали 11 августа. Она стала первым препаратом против COVID-19 в мире. Первым государством помимо России, зарегистрировавшим «Спутник V», стала Беларусь.