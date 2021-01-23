СК начал проверку из‑за насилия в отношении силовиков на акции протеста в Москве

Следственный комитет России начал проверки из‑за применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы, где проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

В рамках проверок будут установлены «все факты противоправной деятельности, и дана оценка действиям лиц, их совершивших», говорится в сообщении.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в Москве во время сегодняшнего митинга пострадали 39 силовиков. Агентство отметило, что они получили несерьезные травмы.

В свою очередь собеседник ТАСС сообщил о 42 пострадавших. Он также подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов получили легкие травмы.

Несанкционированные акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального, проходят 23 января по всей России. Оппозиционера задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

РБК со ссылкой на «ОВД Инфо» сообщает, что на 18:40 задержаны более 1,8 тыс. участников акции, в том числе 632 в Москве. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что среди задержанных в центре столицы — 15 несовершеннолетних. По ее словам, многих детей уже отпустили, задержание их на акции она объяснила «передачей законным представителям».

За день до протестов Следственный комитет завел уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия. Ведомство обвинило сторонников Навального в распространении в соцсетях призывов идти на акции 23 января.