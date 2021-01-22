СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за призывов идти на акции в поддержку Алексея Навального 23 января, распространяющихся в соцсетях. Об этом сообщается на сайте СК.
Дело заведено в отношении неустановленных лиц по статье о вовлечении несовершеннолетних через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни (пункты «а», «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ).
В пресс-релизе ведомства указано, что в Москве и других регионах России введены коронавирусные ограничения, в связи с чем массовые мероприятия создают для их участников «реальную угрозу заболевания».
Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не ходить на акции 23 января. Он отметил, что в городе сохраняются риски распространения коронавируса, и попросил соблюдать те ограничения, которые действуют сейчас: к ним в том числе относится запрет на массовые собрания.
Алексей Навальный и его сторонники анонсировали 23 января митинги, связанные с арестом оппозиционера. Политика задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. Акции в его поддержку планируют провести в десятках городов России.
Накануне митингов по всей стране происходят массовые задержания и аресты соратников Навального. Большинству из них вменяют организацию акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).
Полиция Москвы предупреждает граждан об ответственности за участие в акциях 23 января и обещает «немедленно пресекать» попытки организации протестов. Кроме того, власти угрожают штрафами соцсетям, в которых публикуются призывы к участию в акциях, а некоторые российские вузы обещают отчислить студентов, посетивших «несанкционированные мероприятия».