СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за призывов идти на акции в поддержку Алексея Навального 23 января, распространяющихся в соцсетях. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело заведено в отношении неустановленных лиц по статье о вовлечении несовершеннолетних через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни (пункты «а», «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ).

В пресс-релизе ведомства указано, что в Москве и других регионах России введены коронавирусные ограничения, в связи с чем массовые мероприятия создают для их участников «реальную угрозу заболевания».