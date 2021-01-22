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СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:18

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за призывов идти на акции в поддержку Алексея Навального 23 января, распространяющихся в соцсетях. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело заведено в отношении неустановленных лиц по статье о вовлечении несовершеннолетних через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни (пункты «а», «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ).

В пресс-релизе ведомства указано, что в Москве и других регионах России введены коронавирусные ограничения, в связи с чем массовые мероприятия создают для их участников «реальную угрозу заболевания».

Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января.
Следственный комитет России

Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не ходить на акции 23 января. Он отметил, что в городе сохраняются риски распространения коронавируса, и попросил соблюдать те ограничения, которые действуют сейчас: к ним в том числе относится запрет на массовые собрания.

Я обращаюсь к организаторам и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе. Хочу выразить надежду, что нам удастся сохранить тренд на улучшение эпидситуации и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Спасибо, друзья.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Алексей Навальный и его сторонники анонсировали 23 января митинги, связанные с арестом оппозиционера. Политика задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. Акции в его поддержку планируют провести в десятках городов России.

Накануне митингов по всей стране происходят массовые задержания и аресты соратников Навального. Большинству из них вменяют организацию акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Полиция Москвы предупреждает граждан об ответственности за участие в акциях 23 января и обещает «немедленно пресекать» попытки организации протестов. Кроме того, власти угрожают штрафами соцсетям, в которых публикуются призывы к участию в акциях, а некоторые российские вузы обещают отчислить студентов, посетивших «несанкционированные мероприятия».

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