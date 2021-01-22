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США обязали приезжающих в страну выдерживать карантин

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:08

Власти США обязали всех приезжающих в страну предъявлять отрицательный тест на COVID-19 и выдерживать карантин. Об этом сообщил Reuters.

После въезда в США путешественникам придется находиться на карантине в течение недели. Кроме того, Джо Байден выступил за введение обязательного ношения защитных масок в аэропортах, самолетах, поездах, на кораблях, в междугородних автобусах и общественном транспорте.

Байден попросил американцев носить защитные маски в течение следующих 99 дней, чтобы остановить распространение коронавируса. «Это мера военного времени», — заявил он. Кроме того, президент потребовал расширить в стране производство вакцин от COVID-19.

По прогнозу Байдена, ему удастся обеспечить страну 100 млн доз вакцины в первые 100 дней своего пребывания на президентстком посту. В частности, на это направлена 200-страничная стратегия борьбы с COVID-19, появившаяся на сайте Белого дома.

«Мы можем победить COVID-19 и победим. Америка заслуживает ответа на пандемию COVID-19, обусловленного наукой, точными данными и нуждами здравоохранения, а не политикой», — говорится в заявлении Белого дома.

Джо Байден вступил в должность главы государства 20 января. В первый день на посту он подписал 15 указов, в том числе касающихся международных договоров и миграционной политики.

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