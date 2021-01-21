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Возвращение США в ВОЗ и смягчение миграционной политики: какие указы подписал Байден

Семён Гудошников
Сегодня в 9:40

В первый день в должности президента Джо Байден подписал 15 указов. Он ослабил миграционную политику, вернул США в некоторые международные договоры и сделал дату своей инаугурации праздником. Вот основное из первых решений главы Белого дома.

Отмена указов Трампа


  • США снова становится членом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
  • Страна возвращается к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.
  • Строительство стены на границе с Мексикой приостановлено.
  • На территорию США вновь стали пускать граждан из ряда мусульманских стран (Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена).
  • Введен мораторий на сдачу в аренду территорий арктической зоны для добычи нефти и природного газа.
  • Строительство нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой остановят.

Миграционная политика


  • На ближайшие 100 дней в Штатах прекращается депортация мигрантов.
  • Укрепляется программа защиты детей мигрантов DACA, что временно освобождает от депортации людей, которых привезли в США в детском возрасте.
  • Подписан указ о гражданстве для мигрантов.

Коронавирус


  • Введен 100-дневный масочный режим, на территории госучреждений ношение масок теперь обязательно.
  • Продлен мораторий на выселение граждан, которые потеряли все средства из‑за кризиса, вызванного пандемией.

День единства


  • День инаугурации Байдена становится национальным днем единства. Президент объяснил решение тем, что его вступление в должность президента — триумф демократии, ведь в результате последних выборов «воля народа была услышана и выполнена».
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