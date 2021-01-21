Возвращение США в ВОЗ и смягчение миграционной политики: какие указы подписал Байден

В первый день в должности президента Джо Байден подписал 15 указов. Он ослабил миграционную политику, вернул США в некоторые международные договоры и сделал дату своей инаугурации праздником. Вот основное из первых решений главы Белого дома.
Отмена указов Трампа
- США снова становится членом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Страна возвращается к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.
- Строительство стены на границе с Мексикой приостановлено.
- На территорию США вновь стали пускать граждан из ряда мусульманских стран (Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена).
- Введен мораторий на сдачу в аренду территорий арктической зоны для добычи нефти и природного газа.
- Строительство нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой остановят.
Миграционная политика
- На ближайшие 100 дней в Штатах прекращается депортация мигрантов.
- Укрепляется программа защиты детей мигрантов DACA, что временно освобождает от депортации людей, которых привезли в США в детском возрасте.
- Подписан указ о гражданстве для мигрантов.
Коронавирус
- Введен 100-дневный масочный режим, на территории госучреждений ношение масок теперь обязательно.
- Продлен мораторий на выселение граждан, которые потеряли все средства из‑за кризиса, вызванного пандемией.
День единства
- День инаугурации Байдена становится национальным днем единства. Президент объяснил решение тем, что его вступление в должность президента — триумф демократии, ведь в результате последних выборов «воля народа была услышана и выполнена».