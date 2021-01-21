Возвращение США в ВОЗ и смягчение миграционной политики: какие указы подписал Байден

В первый день в должности президента Джо Байден подписал 15 указов. Он ослабил миграционную политику, вернул США в некоторые международные договоры и сделал дату своей инаугурации праздником. Вот основное из первых решений главы Белого дома.

Отмена указов Трампа

США снова становится членом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Страна возвращается к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.

Строительство стены на границе с Мексикой приостановлено.

На территорию США вновь стали пускать граждан из ряда мусульманских стран (Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена).

Введен мораторий на сдачу в аренду территорий арктической зоны для добычи нефти и природного газа.

Строительство нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой остановят.

Миграционная политика

На ближайшие 100 дней в Штатах прекращается депортация мигрантов.

Укрепляется программа защиты детей мигрантов DACA, что временно освобождает от депортации людей, которых привезли в США в детском возрасте.

Подписан указ о гражданстве для мигрантов.

Коронавирус

Введен 100-дневный масочный режим, на территории госучреждений ношение масок теперь обязательно.

Продлен мораторий на выселение граждан, которые потеряли все средства из‑за кризиса, вызванного пандемией.

День единства