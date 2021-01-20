Джо Байден сделал первую запись в президентском аккаунте в Twitter. В ней он заявил, что торопится приступить к работе в качестве лидера США.
«Нельзя терять время, когда речь идет о преодолении кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе и обеспечить смелые действия и немедленную помощь американским семьям», — написал президент.
Байден вступил в должность главы государства 20 января после церемонии инаугурации, которая прошла в Вашингтоне. Он стал 46-м президентом США.
В первый день своего президентства Байден обещал подписать указы об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возвращении страны в Парижское соглашение. Также он остановит финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменит запрет на въезд в страну граждан их преимущественно мусульманских и африканских стран.