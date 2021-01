Джо Байден вступил в должность президента США. Он принял присягу у здания Капитолия в Вашингтоне.

На инаугурации Байдена певица Леди Гага исполнила гимн страны. Дженнифер Лопес выступила с классической американской фолк-песней «This Land is Your Land». Трансляцию c мероприятия, среди прочих, проводит телеканал NBC.

45-й президент США Дональд Трамп не присутствовал на инаугурации. Сегодня он покинул Белый дом и направился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

В первый день своего президентства Джо Байден намерен подписать указы об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возвращении страны в Парижское соглашение. Он также остановит финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменит запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан из преимущественно мусульманских и африканских стран.