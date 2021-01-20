Байден в первый день президентства вернет США в ВОЗ и Парижское соглашение

Джо Байден в первый день своего президентства намерен подписать указы об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возвращении страны в Парижское соглашение. Об этом говорится на сайте переходной команды политика.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Байден также остановит финансирование строительства стены на границе США и Мексики. Кроме того, он отменит запрет на въезд в США граждан из преимущественно мусульманских и африканских стран. Система запретов на убежища для незаконных мигрантов будет ликвидирована.

Под отмену, говорят собеседники агентства, попадет и запрет на военную службу для трансгендерных персон, а также ограничения на предоставление консультаций по абортам.

Избранный президент собирается подписать мораторий на отчуждение имущества и выселение американцев из их жилья за долги до 31 марта. А гражданам, которые платить за аренду недвижимости или ипотеку не в состоянии, будет запрошена дополнительная помощь.

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена и 49-го вице-президента Камалы Харрис пройдет 20 января. На концерте по этому случаю выступят Леди Гага (она исполнит национальный гимн), Дженнифер Лопес, Деми Ловато и Джастин Тимберлейк. В мероприятии также примут участие давние друзья Байдена — отец Лео О'Донован и преподобный доктор Сильвестр Биман.