Дональд Трамп покинул Белый дом

Дональд Трамп последний раз в качестве президента покинул здание Белого дома. Об этом сообщает CNN.

Трамп не стал дожидаться инаугурации Джо Байдена и направился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Утром он провел короткую прощальную церемонию, на которую пришли друзья, соратники и бывшие чиновники его администрации.

В последний день своего президентства Дональд Трамп помиловал рэперов Лил Уэйна и Кодака Блэка. Уэйну грозило до 10 лет тюрьмы за незаконное хранение огнестрела, а Кодак Блэк был осужден на 46 месяцев за незаконную покупку нескольких видов оружия.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена проходит сегодня, 20 января. На это время в Вашингтоне действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 24 января.