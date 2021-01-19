Суд не принял иск Навального к Пескову о защите чести и достоинства

Пресненский районный суд Москвы вернул иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову из‑за обвинений в сотрудничестве с ЦРУ. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на картотеку суда.

Причиной возврата иска, согласно документу, стало несоблюдение статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса, которые регламентируют форму и содержание заявления, а также сопутствующие документы.

«Мы пока не получили определение о возвращении дела и даже об оставлении без движения. Если иск возвратили, то, конечно, будем обжаловать», — сказал «Открытым медиа» руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова в ноябре прошлого года. Он попросил признать ложными и порочащими честь и достоинство заявления пресс-секретаря президента России о том, что с оппозиционером работают специалисты ЦРУ.

Песков заявил о связи Навального с американской разведкой в октябре. В частности, он сказал, что эта организация «вкладывает в уста» оппозиционера «все, что он озвучивает», и предложил ЦРУ «вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами».