Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Соответствующая запись есть в судебной картотеке, информацию о поступлении иска подтвердила «МБХ медиа» представительница Пресненского суда.

По ее словам, Навальный просит признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и репутацию заявления Пескова о том, что с оппозиционером работают специалисты ЦРУ.

Кроме того, политик просит обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте администрации президента в течение 10 дней с момента вступления в силу решения суда.

Песков заявил о связи Навального с ЦРУ в начале октября. В частности, пресс-секретарь президента сказал, что эта организация «вкладывает в уста» оппозиционера «все, что он озвучивает» и предложил ЦРУ «вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами».