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Вышел новый трейлер сериала «Воспитанные волками» Ридли Скотта

Семён Гудошников
Сегодня в 22:33

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал на своем ютьюб-канале второй трейлер научно-фантастического сериала «Воспитанные волками» Ридли Скотта.

В центре сюжета — пара андроидов, которым поручено растить детей на таинственной планете после того, как Земля была уничтожена. Одна из них — андроид по имени Мать — запрограммирована защищать детей, и однажды она сталкивается с неожиданной угрозой со стороны людей.

Ридли Скотт снял первый и второй эпизоды сериала, а также выступил шоураннером вместе с Аароном Гузиковски, ранее работавшим над «Пленницами». Всего в дебютном сезоне шоу будет 10 серий. Премьера намечена на 3 сентября.

О том, что Скотт планирует снять свой первый сериал, стало известно осенью 2018 года. А в прошлом году режиссера «Чужого» и «Советника» попросили снять рекламу для Turkish Airlines — получился шестиминутный триллер «Путешествие».

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