В России заработал сервис для выдачи паспорта вакцинированного от коронавируса

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, уже могут получить паспорт вакцинированного в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Сервис по выдаче сертификата о вакцинации заработал 1 января. По словам министра, данные о привитых от COVID-19 вносятся в регистр вакцинированных, поэтому паспорт выдается в автоматическом режиме.

В связи с праздниками прививочные кабинеты начнут работать с 4 января, уточнил Мурашко.

Пока неизвестно, будет ли давать этот сертификат давать какие‑либо преимущества вакцинированным.

Массовая вакцинация от коронавируса во всех российских регионах началась в середине декабря. Минздрав зарегистрировал уже две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V» НИЦ им. Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». У россиян уже сейчас есть возможность выбрать, каким препаратом делать прививку.