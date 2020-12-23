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Прокурор попросил шесть лет тюрьмы для аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:15

Прокуратура попросила назначить шесть лет колонии общего режима для аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова по делу о нападении на офис «Единой России». Об этом сообщила адвокат обвиняемого Светлана Сидоркина.

По ее словам, гособвинение настаивает на участии Мифтахова в поджоге офиса «Единой России» на основании показаний двух засекреченных свидетелей. Однако другие фигуранты дела Андрей Ейкин и Елена Горбань отрицают его причастность к поджогу.

«Адвокаты выступят в прениях позднее. Я буду настаивать на полном оправдании Азата», — говорится в сообщении Сидоркиной, опубликованном в телеграм-канале главы «Агоры» Павла Чикова.

Азата Мифтахова задержали утром 1 февраля после обыска в общежитии. СМИ сообщали, что дело против аспиранта может быть связано с неразорвавшейся самодельной бомбой, обнаруженной в Балашихе, а сам математик — с левой организацией «Народная самооборона».

7 февраля его отпустили, но уже 12-го снова арестовали. На этот раз его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в прошлом году. Аспирант свою вину отрицает и утверждает, что дело против него сфабриковано. В прошлом марте «Мемориал» признал его политическим заключенным.

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